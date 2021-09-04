فرنسا تنجو من الهزيمة أمام أوكرانيا

تعادل المنتخب الفرنسي أمام مضيفه الأوكراني (1-1) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله نيكولاي شابارينكو في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ورد المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 50 من زمن اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف.

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ويتصدر منتخب فرنسا، حامل لقب بطل العالم، ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق 4 نقاط على منتخبي فنلندا وأوكرانيا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ويحتل منتخب البوسنة والهرسك المركز الرابع برصيد نقطتين، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الكازخستاني، صاحب المركز الأخير على سلم الترتيب.

المصدر: RT