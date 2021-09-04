شاهد.. روسيا تنجز مهمتها في قبرص

تغلب المنتخب الروسي على مضيفه القبرصي (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ووقع على هدفي منتخب "الدب الروسي" كل من اللاعبين، ألكسندر يروخين، ورفعت جمال الدينوف، في الدقيقتين (6، و55) على الترتيب، في ملعب "Neo GSP Stadium" بالعاصمة نيقوسيا.

Результативная передача от Смолова, гол Ерохина. Наши парни идеально начали матч против Кипра 🙌



Ждем еще забитых мячей 😍 pic.twitter.com/oviOZZiIaN — Матч ТВ (@MatchTV) September 4, 2021

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الثامن أيضا، فاز منتخب سلوفينيا على ضيفه منتخب مالطا بهدف وحيد سجله ساندي لوفريتش من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وتصدر منتخب روسيا قائمة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب كرواتيا الذي يحل ضيفا في وقت لاحق من اليوم أيضا، على نظيره السلوفاكي، صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

بينما تقدم منتخب سلوفينيا إلى المركز الثالث برصيد سبع نقاط، ومن ثم مالطا وقبرص في المركزين الخامس والسادس على الترتيب، برصيد أربع نقاط لكل منهما.

المصدر: RT