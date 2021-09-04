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كرواتيا تهزم سلوفاكيا بهدف قاتل في تصفيات مونديال قطر 2022.. فيديو

الرياضة

كرواتيا تهزم سلوفاكيا بهدف قاتل في تصفيات مونديال قطر 2022.. فيديو
Reuters /David W Cerny
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خرج المنتخب الكرواتي بفوز ثمين من ملعب مضيفه السلوفاكي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

ويدين وصيف بطل مونديال "روسيا 2018" بالفضل في انتصاره للاعبه مارسيلو بروزوفيتش الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

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ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني في قائمة المجموعة الثامنة، بفارق الأهداف خلف نظيره الروسي الذي تغلب بدوره على مضيفه القبرصي بهدفين نظيفين.

بينما تراجع المنتخب السلوفاكي إلى المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ومن ثم مالطا وقبرص في المركزين الخامس والسادس على الترتيب، برصيد أربع نقاط لكل منهما.

المصدر: RT 

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