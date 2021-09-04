رونالدو يهزم ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقما قياسيا مع مانشستر يونايتد قبل أن يركل الكرة

حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مبيعات بيع قمصان مانشستر يونايتد، بعد عودته إلى ملعب "أولد ترافورد" قلعة "الشياطين الحمر"، قادما من يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الماضي.

واصطف المشجعون خارج ملعب "أولد ترافورد" للحصول على القميص رقم 7 الخاص بالنجم رونالدو، لتتحطم الأرقام القياسية قبل أن يركل النجم البرتغالي الكرة.

وفي غضون 4 ساعات فقط بعد الإعلان عن ارتداء رونالدو للقميص رقم (7)، تجاوز متجر يونايتد عبر الإنترنت أعلى يوم مبيعات على الإطلاق في موقع واحد لبيع السلع الرياضية خارج أمريكا الشمالية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".

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وتجاوزت الساعة الأولى من المبيعات وحدها أفضل يوم كامل على الإطلاق للمبيعات العالمية لموقع "United Direct" الرسمي الخاص بالنادي الإنجليزي.

وأصبح رونالدو اللاعب الأكثر مبيعا على الإطلاق خلال الـ24 ساعة التي أعقبت انتقاله إلى ناديه القديم الجديد.

وتفوق رونالدو بذلك على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولاعب البيسبول برايس هاربر المنتقل إلى فيلادلفيا فيليز في لعبة البيسبول، ولاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي عقب انتقاله إلى فريق تامبا باي بوكانيرز، ونجم كرة السلة ليبرون جيمس عند انضمامه إلى لوس أنجلوس ليكرز.

وفضل بعض مشجعي يونايتد، التوجه إلى ملعب "أولد ترافورد" لشراء قميص رونالدو من متجر النادي الرسمي هناك، عوضا عن اللجوء إلى المتجر الإلكتروني.

المصدر: وكالات