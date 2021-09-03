رونالدو يوجه رسالة لكافاني بعد حصوله على الرقم (7)
شكر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في فريق مانشستر يونايتد، المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، على تنازله عن رقمه المفضل (7) له، واختياره الرقم (21).
وأعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا، يوم أمس الخميس، أن نجمه رونالدو سيحصل على الرقم (7) من المهاجم إديسون كافاني، الذي سيرتدي رقم (21) مع "الشياطين الحمر"، وهو نفس الرقم الذي يحمله مع منتخب بلاده.
مؤكد: لن تمل من إعادة هذا المقطع 🤗— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 2, 2021
7️⃣ @Cristiano#يونايتد | #عودة_رونالدوpic.twitter.com/QrRcycF27i
وعبر رونالدو "صاروخ ماديرا" عن امتنانه لهذه اللفتة من كافاني، قائلا: "لم أكن متأكدا من أنني سأستطيع ارتداء الرقم 7 مرة أخرى، لذا أود أن أقول شكرا جزيلا لإدي على لفتته المذهلة"، وذلك في التصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد.
يا حظنا فيهم! ❤— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 3, 2021
بادرة طيبة من @ECavaniOfficial تجاه @Cristiano! 👏#يونايتد
يذكر أن كافاني يرتدي الرقم (21) مع منتخب الأوروغواي، وسيرتديه هذا الموسم مع مانشستر يونايتد الذي حصل على استثناء من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتغيير رقم إدينسون لإتاحة الفرصة لكريستيانو لارتداء قميصه المفضل بعد العودة إلى الفريق.
المصدر: وكالات
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