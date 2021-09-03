جورجينا تشد الرحال إلى مانشستر على متن طائرة رونالدو الخاصة.. واليونايتد يستقبلها بالحلوى (صور)

رحب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغز صديقة كريستيانو رونالدو، بعد عودة النجم البرتغالي إلى بيته وناديه المفضل.

ونشرت جورجينا صورة عبر حسابها الشخصي في تطبيق تبادل الصور "إنستغرام" صورة لدى السفر إلى مدينة مانشستر على متن طائرة رونالدو الخاصة.

كما نشرت مقطع فيديو عبرت فيه عن فرحتها بالترحيب التي تلقته من نادي مانشستر يونايتد، قائلة: "ترحيب جميل".

instagram/georginagio

وأرسلت إدارة نادي مانشستر يونايتد بعض الحلوى لجورجينا في منزلها بمدينة مانشستر، مدون عليها عبارة "مرحبا بك".

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يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) انتقل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد عام 2003 ودافع عن ألوان فريق "الشياطين الحمر" حتى 2009، قبل أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد، ومن ثم إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018.

وعاد رونالدو بعد 12 عاما، إلى مانشستر يونايتد، الذي حقق معه في فترته الأولى، ثمانية ألقاب كبرى، وسجل 118 هدفا خلال 292 مباراة، وفاز معه بالكرة الذهبية الأولى عام 2008.

المصدر: وكالات