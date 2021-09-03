رونالدو يشكر موسوعة غينيس للأرقام القياسية

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة شكر لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، على الاعتراف بتحطيمه الرقم القياسي لأفضل هدف على مستوى المنتخبات في العالم عبر التاريخ.

ونشر رونالدو صورة له مع جائزة موسوعة غينيس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" وعلق عليها، قائلا: "شكرا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، ومن الجيد دائما أن يتم الاعتراف بك على أنك محطم للأرقام القياسية العالمية، ودعونا نستمر في محاولة جعل الأرقام أعلى".

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وقاد رونالدو منتخب بلاده للفوز على ضيفه الإيرلندي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، وذلك ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس.

وأحرز النجم البرتغالي هدفين لبلاده في الوقت القاتل، الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، والثاني في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا للضائع.

وسطر رونالدو (36 عاما) التاريخ بوصوله للهدف 111 خلال 180 مباراة بقميص منتخب البرتغال حتى الآن في مسيرته الاحترافية، ويصبح أفضل هداف في العالم على مستوى المنتخبات الوطنية للرجال عبر العصور، محطما الرقم القياسي للمهاجم الإيراني المعتزل علي دائي (109 أهداف).

المصدر: وكالات