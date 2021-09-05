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رونالدو يستمتع بشمس مانشستر مع جورجينا.. صور

الرياضة

رونالدو يستمتع بشمس مانشستر مع جورجينا.. صور
facebook/Cristiano
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شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بصور جديدة تجمعه مع عائلته خلال استمتاعهم بالشمس في مدينة مانشستر الإنجليزية.

ونشر رونالدو صورا مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغز وأولاده، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، معلقا: "من قال أن مانشستر ليس فيها شمس".

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وعاد رونالدو (36 عاما) إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس الإيطالي، بعد غياب دام 12 عاما.

المصدر: "facebook/Cristiano" 

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