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حجازي ينال جائزة الشهر في الدوري السعودي

الرياضة

حجازي ينال جائزة الشهر في الدوري السعودي
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أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن الفائزين بجوائز شهر أغسطس الماضي، بناء على أدائهم في مباريات الجولات الثلاث الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصد المصري أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة جائزة أفضل لاعب في الشهر الماضي، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد لنجم فريق الشباب متعب الحربي.

وحصل الصربي فوك رازفيتش المدير الفني لنادي الفيحاء، على جائزة أفضل مدرب، وكذلك لاعب الفريق نفسه، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حصل على جائزة أفضل حارس مرمى.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتولى الفريق الفني للرابطة الذي يضم خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز.

ووضع الفريق الفني عددا من المعايير الفنية والإحصائية بمساعدة شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة، لاختيار الأفضل شهريا.

المصدر: وكالات 

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