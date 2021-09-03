حجازي ينال جائزة الشهر في الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن الفائزين بجوائز شهر أغسطس الماضي، بناء على أدائهم في مباريات الجولات الثلاث الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصد المصري أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة جائزة أفضل لاعب في الشهر الماضي، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد لنجم فريق الشباب متعب الحربي.

📄 مدرب وحارس #الفيحاء .. ومدافع #الاتحاد وواعد #الشباب يحصدون أولى جوائز الأفضلية. 🔗⏬ — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 3, 2021

الــنــمـر أحــمــد حــجــازي 🐅🤩

أول نجـوم المـوسـم الجــديـد 🌟👏 pic.twitter.com/PHjlR1TT7K — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 3, 2021

👏 لاعب #الشباب@AlShababSaudiFC "متعب الحربي" يحصل على جائزة أفضل لاعب واعد في شهر أغسطس🔝. pic.twitter.com/y7AUKcp0J9 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 3, 2021

وحصل الصربي فوك رازفيتش المدير الفني لنادي الفيحاء، على جائزة أفضل مدرب، وكذلك لاعب الفريق نفسه، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حصل على جائزة أفضل حارس مرمى.

👏 مدرب #الفيحاء@Alfaihaclub "فوك رازوفيتش" يحصل على جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس🔝.#جوائز_SPLpic.twitter.com/jQ7xmLCkXh — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 3, 2021

👏 حارس #الفيحاء@Alfaihaclub "فلاديمير ستويكوفيتش" يحصل على جائزة أفضل حارس 🧤 في شهر أغسطس🔝.#جوائز_SPLpic.twitter.com/PiJ5JdzQ7N — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 3, 2021

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتولى الفريق الفني للرابطة الذي يضم خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز.

ووضع الفريق الفني عددا من المعايير الفنية والإحصائية بمساعدة شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة، لاختيار الأفضل شهريا.

⏳ سيتم اليوم الإعلان عن #جوائز_SPL لأفضلية شهر أغسطس.. تعرّف على معايير اختيار الفائزين ⏬ pic.twitter.com/4y0ngTX47d — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 3, 2021

المصدر: وكالات