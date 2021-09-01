 
مباشر

صلاح يتفاعل مع مباراة مصر وأنغولا على طريقته

الرياضة

صلاح يتفاعل مع مباراة مصر وأنغولا على طريقته
twitter/mosalah
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r702

تابع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مساء الأربعاء مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الأنغولي على شاشة التلفاز في منزله، لعدم تمكنه من المشاركة.

ورفض ليفربول للاعبه صلاح السفر إلى مصر بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومصر مدرجة في القائمة الحمراء.

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، صورة من مباراة منتخب "الفراعنة" ضد أنغولا في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، مضيفا عليها علم مصر.

صلاح يتفاعل مع مباراة مصر وأنغولا على طريقته

إقرأ المزيد
رسميا.. حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة أنغولا
رسميا.. حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة أنغولا
إقرأ المزيد
مصر تهزم أنغولا بشق الأنفس
مصر تهزم أنغولا بشق الأنفس

ومن المقرر أن ينضم صلاح ومحمد النني لاعب أرسنال إلى قائمة منتخب مصر في الغابون وذلك بعد سفر بعثة الفراعنة إلى الغابون.

يذكر أن منتخب مصر فاز على أنغولا بهدف يتيم أحرزه نجم الأهلي محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء مبكرا في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء على استاد الدفاع الجوي في القاهرة..

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا