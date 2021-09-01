صلاح يتفاعل مع مباراة مصر وأنغولا على طريقته

تابع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مساء الأربعاء مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الأنغولي على شاشة التلفاز في منزله، لعدم تمكنه من المشاركة.

ورفض ليفربول للاعبه صلاح السفر إلى مصر بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومصر مدرجة في القائمة الحمراء.

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، صورة من مباراة منتخب "الفراعنة" ضد أنغولا في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، مضيفا عليها علم مصر.

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ومن المقرر أن ينضم صلاح ومحمد النني لاعب أرسنال إلى قائمة منتخب مصر في الغابون وذلك بعد سفر بعثة الفراعنة إلى الغابون.

يذكر أن منتخب مصر فاز على أنغولا بهدف يتيم أحرزه نجم الأهلي محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء مبكرا في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء على استاد الدفاع الجوي في القاهرة..

المصدر: وكالات