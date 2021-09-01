رسميا.. حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة أنغولا

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري التشكيلة الأساسية لمواجهته أمام ضيفه الأنغولي اليوم في مستهل مشوارهما، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وستقام المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

وفي ما يلي تشكيلة منتخب مصر لمواجهة أنغولا:

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احراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي – محمودحمدي "الونش" - باهر المحمدي - أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشه".

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – حسين الشحات - محمد شريف.

وكانت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب كل من منتخب أنغولا والمنتخب الغابوني والمنتخب الليبي.

المصدر: وكالات