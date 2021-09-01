رونالدو يقود البرتغال في مواجهة إيرلندا ولكتابة التاريخ

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب "ألغارفي" بمدينة فارو، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين منتخب البرتغال وضيفه الإيرلندي ضمن تصفيات مونديال 2022.

واختار المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإيرلندي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

بينما وضع المدرب الإيرلندي ستيفين كيني التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده لمواجهة مضيفه البرتغالي:

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وينتظر عشاق رونالدو (36 عاما) الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 109 أهداف، أن يسجل هدفا على الأقل خلال هذه المباراة، لينفرد "صاروخ ماديرا" بالرقم القياسي العالمي على مستوى المنتخبات عبر التاريخ، والذي يتقاسمه حتى الآن مع المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام صربيا، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يخوض الوصيف، الملحق الأوروبي.

المصدر: وكالات