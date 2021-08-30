"راديو كتالونيا".. رونالدو عرض نفسه على برشلونة

فجرت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس السابق، عرض نفسه على نادي برشلونة لضمه هذا الصيف.

وزعمت إذاعة "راديو كتالونيا" أن: "هذه الصفقة كانت ستكون ضربة كبيرة لمشجعي ريال مدريد، لكن لم يكن لدى برشلونة أي مصلحة من الصفقة، وتم رفض الخطوة على الفور".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأثيرت الكثير من الشائعات حول مستقبل رونالدو في الأيام الأخيرة، حيث ارتبط اسمه بالانضمام لمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، لكنه في النهاية عاد لفريقه الأسبق مانشستر يونايتد.

وأفادت التقارير مؤخرا، بأن رونالدو وقع على عقد مع مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" لمدة 3 مواسم حتى صيف 2024، وسيحصل على راتب أسبوعي قدره 510 آلاف جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات