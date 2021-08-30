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"سبورت": برشلونة يحسم صفقة التعاقد مع أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري التركي (فيديو)

الرياضة

Reuters
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أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الاثنين أن نادي برشلونة الإسباني حسم صفقة التعاقد مع النجم التركي إيمري ديمير الذي سيبلغ من العمر 18 عاما في يناير القادم.

وذكرت الصحيفة أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، شارك شخصيا في مفاوضات التوقيع مع النجم القادم من قيصري سبور التركي.

وتراهن إدارة برشلونة على أن النجم الشاب، إيمري ديمير، سيلعب أدوارا كبيرة مع الفريق في المستقبل كما حدث في صفقة الإسباني بيدري الذي اختصر المسافات وصار أحد أعمدة خط وسط نادي برشلونة بعد موسمه الأول.

ويملك ديمير في سجله رقما مميزا بخوضه المباراة الرسمية الأولى في مسيرته مع قيصري سبورت وهو في سن 15 عاما فقط في موسم (2019- 2020) الذي شهد تسجيله هدفا ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري التركي.

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وسيبقى اللاعب التركي مع قيصري سبور على سبيل الإعارة حتى يناير من العام المقبل، على الأقل، وسيكون وقتها قد بلغ 18 عاما، وستحسم الإدارة وقتها مسألة انضمامه إلى الفريق.

المصدر: وكالات 

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