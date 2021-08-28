وست هام يتعاقد مع زوما من تشيلسي

تعاقد وست هام يونايتد مع مدافع منتخب فرنسا كيرت زوما قادما من تشيلسي لأربع سنوات، اليوم السبت.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية، قالت إن وست هام سيدفع نحو 25 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات قلب الدفاع البالغ عمره 26 عاما.

وقال مدرب وست هام، ديفيد مويز، في بيان "نتابع زوما منذ فترة طويلة وحرصنا على التعاقد معه. كان خيارنا الأول دائما وأنا سعيد بانضمامه للفريق".

وخاض زوما 36 مباراة مع تشيلسي في كل المسابقات الموسم الماضي، وساعد الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر وست هام الدوري الممتاز حاليا بعد انتصارين وتعادل واحد في أول ثلاث مباريات.

المصدر: رويترز