جورجينيو ينال جائزة أفضل لاعب في أوروبا.. ويصبح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الإيطالي جورجينيو لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب إيطاليا، اختير كأفضل لاعب في أوروبا للعام (2020-2021) اليوم الثلاثاء.
وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع فريقه تشيلسي، وبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" مع منتخب إيطاليا "الآتزوري" هذا العام.
🏆 He conquered Europe twice. Bravo, Jorginho - UEFA Men's Player of the Year! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFCpic.twitter.com/7sBtw8A4wy— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
A year to remember for Jorginho 🙌#UEFAawards | #UCLdrawpic.twitter.com/jbRs1eYVNs— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
ويبدو أن جورجينيو، المولود في البرازيل، والبالغ من العمر 29 عاما، أصبح المرشح الأبرز لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
🏆 😃 🏆#UEFAawards | #UCLdrawhttps://t.co/sRvirgIontpic.twitter.com/ELaKgVkBwj— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
وشهد الحفل الإعلان عن الجوائز الأخرى، وجاءت كالتالي:
أفضل مهاجم في الموسم الماضي:
النرويجي إيرلينغ هالاند - مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.
🥇 Erling Haaland voted #UCL Forward of the Season after firing 10 goals in 8 games! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @BVBpic.twitter.com/mdBCPBV4CF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
أفضل لاعب خط وسط في الموسم الماضي:
الفرنسي نغولو كونتي - لاعب فريق تشيلسي.
🥇 Magnifique. N'Golo Kanté takes the award for #UCL Midfielder of the Season! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFCpic.twitter.com/bwr5ZsfasE— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
أفضل مدافع في الموسم الماضي:
البرتغالي روبن دياز - مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
🥇 Manchester City rock Rúben Dias wins #UCL Defender of the Season! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ManCitypic.twitter.com/cM6ReNY9B7— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
أفضل حارس مرمى في الموسم الماضي:
السنغالي إدوار ميندي - حارس مرمى فريق تشيلسي.
🥇 Edouard Mendy is #UCL Goalkeeper of the Season after recording 9 clean sheets in 12 matches! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFCpic.twitter.com/1KE2RgTE8a— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
جائزة أفضل مدرب:
الألماني توماس توخيل (47 عاما) المدير الفني لفريق تشيلسي.
🏆 A #UCL winner with Chelsea just 4 months after being appointed, Thomas Tuchel is the UEFA Men's Coach of the Year! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFCpic.twitter.com/tE1atnxrTD— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
المصدر: وكالات
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