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جورجينيو ينال جائزة أفضل لاعب في أوروبا.. ويصبح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

الرياضة

جورجينيو ينال جائزة أفضل لاعب في أوروبا.. ويصبح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية
twitter/ChampionsLeague
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الإيطالي جورجينيو لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب إيطاليا، اختير كأفضل لاعب في أوروبا للعام (2020-2021) اليوم الثلاثاء.

وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع فريقه تشيلسي، وبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" مع منتخب إيطاليا "الآتزوري" هذا العام.

ويبدو أن جورجينيو، المولود في البرازيل، والبالغ من العمر 29 عاما، أصبح المرشح الأبرز لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وشهد الحفل الإعلان عن الجوائز الأخرى، وجاءت كالتالي:

أفضل مهاجم في الموسم الماضي: 

النرويجي إيرلينغ هالاند - مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

أفضل لاعب خط وسط في الموسم الماضي:

الفرنسي نغولو كونتي - لاعب فريق تشيلسي.

أفضل مدافع في الموسم الماضي:

البرتغالي روبن دياز - مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

أفضل حارس مرمى في الموسم الماضي:

السنغالي إدوار ميندي - حارس مرمى فريق تشيلسي.

جائزة أفضل مدرب:

الألماني توماس توخيل (47 عاما) المدير الفني لفريق تشيلسي.

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المصدر: وكالات 

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