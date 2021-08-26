قرعة دوري الأبطال.. لحظة بلحظة

بدأت اليوم الخميس مراسم سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم الجديد (2021-2022)، في مدينة إسطنبول التركية.

ويحضر الحفل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفاكي ألكسندر تشيفرين، إضافة إلى شخصيات مختلفة وممثلي الأندية المشاركة في القرعة، ومن بينهم القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرنان الفرنسي، والألماني أوليفير كان وغيرهما.

ويشارك في سحب القرعة الثنائي السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي، الصربي براينسلاف إيفانوفيتش، ومايكل إيسيان، بصفتهما أحد أساطير الفريق اللندني المتوج باللقب في الموسم الماضي.

ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 32 فريقا، تم تقسيمهما قبل القرعة إلى 4 مستويات تضم كل منها 8 أندية، على أن تحتوي كل مجموعة من الـ8 مجموعات فريقا من كل تصنيف.

👀 What final would you love to see in May 2022? #UCLdrawpic.twitter.com/5sh3RO52ZM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا يمكن تواجد أكثر من فريق من بلد واحد في نفس المجموعة.

وفي ما يلي تصنيف الأندية الـ32 في دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ":

المستوى الأول: أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا) - ليل (فرنسا) - إنتر ميلان (إيطاليا) - سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - فياريال (إسبانيا) – تشيلسي (إنجلترا).

المستوى الثاني: برشلونة (إسبانيا) - يوفنتوس (إيطاليا) - ليفربول (إنجلترا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - ريال مدريد (إسبانيا) - إشبيلية (إسبانيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا).

المستوى الثالث: بورتو (البرتغال) - أياكس (هولندا) - أتالانتا (إيطاليا) - لايبزيغ (ألمانيا) - شاختيور (أوكرانيا) - ريد بول سالزبورغ (النمسا) – بنفيكا (البرتغال) – زينيت بطرسبورغ (روسيا).

المستوى الرابع: بيشكتاش (تركيا) - دينامو كييف (أوكرانيا) - بروج (بلجيكا) - يانغ بويز (سويسرا) - ميلان (إيطاليا) – مالمو (السويد) - فولفسبورغ (ألمانيا)، شيريف (مولدوفا).

Champions League draw pots ✅

🤔 What's the best group you can make? #UCLdrawpic.twitter.com/NFgXYnnf7r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، في مايو 2022، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

🔮 Predict who will reach the 2021/22 #UCL final at Saint Petersburg Stadium...



🏆 _______ 🆚 _______ 🏆#UCLdrawpic.twitter.com/Si4JhoXRUy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

المصدر: وكالات