قرعة دوري الأبطال.. ليفربول في مجموعة "حديدية"

أوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي (2021-2022) التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية، فريق ليفربول الإنجليزي في مجموعة صعبة.

واصطدم فريق ليفربول، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، بكل من فريق أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، ميلان الإيطالي العريق، وبورتو البرتغالي العنيد.

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يذكر أن فريق أتلتيكو مدريد جرد ليفربول من لقب دوري أبطال أوروبا 2019، بفوزه عليه (1-0) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، في الدو ثمن النهائي، وكرر انتصاره عليه في مباراة الإياب أيضا (3-2) بعد التمديد، يوم الأربعاء 11 مارس 2020، قبل أن تتوقف المنافسات الكروية بسبب وباء جائحة كورونا.

________ will win Group B. #UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

المصدر: وكالات