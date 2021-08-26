قرعة دوري الأبطال تسفر عن مواجهات ثأرية

أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم الجديد (2021-2022) التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية، عن منافسات ثأرية.

فقد أوقعت القرعة فريق برشلونة في مواجهة غريمه بايرن ميونخ، والجميع يذكر المباراة التاريخية بينهما في الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز ساحق للعملاق البافاري (8-2) في أغسطس 2020، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

المجموعة الأولى (A): مانشستر سيتي (إنجلترا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - لايبزيغ (ألمانيا) - بروج (بلجيكا).

المجموعة الثانية (B): أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - ليفربول (إنجلترا) - بورتو (البرتغال) - ميلان (إيطاليا).

المجموعة الثالثة (C): سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - أياكس (هولندا) - بيشكتاش (تركيا).

المجموعة الرابعة (D): إنتر ميلان (إيطاليا) - ريال مدريد (إسبانيا) - شاختيور (أوكرانيا) - شيريف (مولدوفا).

المجموعة الخامسة (E): بايرن ميونخ (ألمانيا) - برشلونة (إسبانيا) - بنفيكا (البرتغال) - دينامو كييف (أوكرانيا).

المجموعة السادسة (F): فياريال (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) - أتالانتا (إيطاليا) - يونغ بويز (سويسرا).

المجموعة السابعة (G): ليل (فرنسا) - إشبيلية (إسبانيا) - سالزبورغ (النمسا) - فولفسبورغ (ألمانيا).

المجموعة الثامنة (H): تشيلسي (إنجلترا) - يوفنتوس (إيطاليا) - زينيت بطرسبورغ (روسيا) - مالمو (السويد).

All set for the 2021/22 season! 🤩



Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCLpic.twitter.com/gpOCzlRtOd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: RT