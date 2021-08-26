تحديد موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

أفادت إذاعة "راديو ماركا" الإسبانية، بأن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، اقتنع بفكرة بيع المهاجم كليان مبابي لريال مدريد، بعد أن رفع النادي الملكي عرضه لشراء اللاعب.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان رسميا عن انضمام مبابي إلى صفوف ريال مدريد اليوم الخميس أو غدا الجمعة، على أقصى تقدير.

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وذهبت الإذاعة إلى أبعد من ذلك، فقد زعمت أن مسؤولي ريال مدريد يرفضون سفر كيليان مبابي مع الفريق الباريسي إلى ريمس لخوض مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالات