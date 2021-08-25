المغرب والجزائر.. "خاوة خاوة ماشي عداوة" تغزو مواقع التواصل (فيديو)

قد تنتج السياسة إغلاق الحدود، وقد تؤدي لنسف جسور التواصل وإثارة النعرات والقلاقل والعداوات، لكنها غير قادرة على التأثير في الروابط الإنسانية القائمة بين الشعوب.

وهكذا هو واقع حال العلاقات بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، التي لم تنحن أمام رياح السياسة ولم تتراجع في ظل البرودة القارسة التي لزمت العلاقات الرسمية بين البلدين منذ سنوات عجاف، قبل أن تتجمد أمس الثلاثاء.

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وبعد هذا الإعلان مباشرة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بفيديوهات للأغنية الشهيرة التي أطلقتها جماهير الرجاء البيضاوي لكرة القدم قبل سنوات "خاوة خاوة.. ماشي عداوة".

🌹🌹 فيديو الليلة 🌹🌹



المغربي 🇲🇦 والجزائري 🇩🇿

خاوة .. خاوة .. ماشي عداوة...

ألتراس الرجاء البيضاوي



ولا غالب إلا الله

🌹🌹🌹🌹🌹 pic.twitter.com/zgc5SyN63Y — عبد الله اليوسفي الصنهاجي (@ASSNHAJI) August 24, 2021

المغربي والجزائري ..

خاوه .. خاوه .. ماشي عداوة.

مقطع ولا اروع . pic.twitter.com/w8FzZNJQpE — أسعد الشرعي (@ASSADALSHAREEY3) August 24, 2021

وتهدف الأغنية لتأكيد "روح الأخوة والتضامن بين الشعبين الجزائري والمغربي، و مد جسور التواصل بين الشعوب مهما بلغت مستويات التوتر السياسي بين العواصم".

وتقول كلمات الأغنية

لا لا لا.. لا لا لا.. لا لا لا لا.. لا لالا

إيالي يو.. إيالي يو إيالي يو

سيني في الدنيا "l avenir" (المستقبل) مايسواش

أنت هي عيني بلا بك "ma vie" (حياتي) ما تحلاش

Jouer .. jouer (إلعب.. إلعب)

يا ma Cherie (يا حبيبتي الرجاء)

ضوي علينا ضوي ياك أنت "la lumiere" (الضوء)

يا الخضرة ياعمري جيبوها "les verts" (الخضر في إشارة لفريق الرجاء)

رجانا في مولانا ياك الرجاء في الله

جبنا ألجيريانو بن عبادجي حبيناه

وحنا خاوة، ماشي عداوة، جزايري مغربي دمنا عربي..

لا لا لا.. لا لا لا.. لا لا لا.. لا لا لا

جزائري مغربي إخوة في الدم والدين..

وكان صيت الأغنية ذاع بشكل كبير في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة (2019)، حيث سطرت الجماهير المغربية والجزائرية لوحة جميلة وراقية في الملاعب المصرية التي احتضنت العرس القاري، بترديدها الأغنية، بعدما أطلقا جمهور البلدين حملة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت اسم "خاوة خاوة".

وتمثلت فكرة الحملة في مساندة جماهير الجزائر للمنتخب المغربي، ووجودها في الملاعب التي تستضيف مباريات "أسود الأطلس"، والعكس أيضا بالنسبة للجماهير المغربية، التي يتعين عليها التواجد في الملاعب التي ستستضيف مباريات "ثعالب الصحراء".

المصدر: RT + وكالات