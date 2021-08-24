"إرجع يا ريس".. جماهير "الزمالك" تحتشد أمام منزل مرتضى منصور احتفالا بالفوز بالدوري (فيديوهات)

احتشد عدد كبير من جماهير نادي "الزمالك" المصري أمام منزل مرتضى منصور، الرئيس السابق للنادي، احتفالا بالفوز بلقب الدوري المصري.

وحصد "الزمالك" مساء الثلاثاء لقب الدوري بشكل رسمي، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وذلك عقب مباراته ضد نظيره الإنتاج الحربي في المسابقة.

وحقق فريق "الزمالك الفوز" على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

وتجمع عدد كبير من جماهير "الزمالك" أمام منزل مرتضى منصور للاحتفال باللقب حيث هتفوا قائلين: "بنحبك يا ريس، إرجع يا ريس أهو أهو أهو رئيس النادي أهو".

وبنتيجة مباراة الثلاثاء يكون فريق "الزمالك" قد حسم فوزه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وذلك بعد غياب دام لمدة 6 أعوام، حيث كان آخر لقب فاز به الفارس الأبيض في عام 2015.

من أمام فيلا مرتضي منصور pic.twitter.com/fWvogqSyNd — 🇦🇹Adham🇦🇹 (@iig_lk) August 24, 2021

جماهير الزمالك الوفيه فى عز فرحتها مانسيتش اللى تعب وكان ليه الفضل فى التعاقد مع اللعيبه دى يشاركوا رئيس النادى المنتخب مرتضى منصور من أمام بيته الفرحه بالدورى pic.twitter.com/d1OFQnmnyD — Gihan_AM 💒🇦🇹🇪🇬 (@1Gihanzaki) August 24, 2021

المصدر: "القاهرة24" + RT