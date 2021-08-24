رد فعل مرتضى منصور على فوز الزمالك بلقب الدوري المصري

هنأ الرئيس السابق للزمالك، مرتضى منصور، النادي على فوزه بلقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الانتاج الحربي (2-0) يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 للدوري.

وقال مرتضى منصور في "تدوينة" نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" جاء فيها: "ألف مبروك للرجالة الأبطال التتويج ببطولة الدوري الغالية التي أسعدت الجماهير الرائعة المخلصة مبروك لملايين الزملكاوية من جماهيرنا العظيمة الداعمة أسعدتهم واسعدتني أيها الرجال كل الفريق كان علي قدر المسؤولية.

مبروك لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية للنادي الملكي العظيم.

مبروك للجهاز الفني والطبي والإداري هذه البطولة العزيزة.

مبروك مبروك مبروك".

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المصدر: "facebook/Mr.Mortada.Mansour"