مرتضى منصور ينشر فيديو يشكر فيه جماهير الزمالك

أعرب الرئيس السابق للزمالك، مرتضى منصور، عن شكره لجماهير النادي بعد أن احتشد عدد كبير من مشجعي "الفارس الأبيض" أمام منزله، احتفالا بالفوز بلقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" للاحتفالات، بعنوان: "مرتضى منصور يشكر جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية هذا المشهد الرائع لن يتم محوه من الذاكرة".

وتجمع عدد كبير من جماهير "الزمالك" أمام منزل مرتضى منصور للاحتفال باللقب حيث هتفوا قائلين: "بنحبك يا ريس، إرجع يا ريس أهو أهو أهو رئيس النادي أهو".

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وحسم الزمالك مساء أمس الثلاثاء، لقب بطل الدوري لصالحه مبكرا، ليتوج باللقب للمرة الأولى منذ 6 أعوام، والثالثة عشرة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبنتيجة مباراة الثلاثاء يكون فريق "الزمالك" قد حسم فوزه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وذلك بعد غياب دام لمدة 6 أعوام، حيث كان آخر لقب فاز به الفارس الأبيض في عام 2015.

المصدر: وكالات