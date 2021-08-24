الزمالك يهزم الانتاج الحربي ويحسم مبكرا لقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم
أحرز الزمالك لقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الانتاج الحربي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الـ33 للدوري.
وأحرز هدفي "الفارس الأبيض" كل من اللاعبين أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقتين (6 و88) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.
🌟 نحـــــنُ أبطــــــال مصــــــر 🌟— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 24, 2021
بكل استحقاق.. الزمالك يُتوَّج بطلًا للدوري المصري الممتاز لكرة القدم ⚪🔴🏆#CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالكpic.twitter.com/YUaWelzaUW
ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 79 نقطة، في صدارة الدوري، منتزعا اللقب من وصيفه وغريمه التقليدي الأهلي (73 نقطة)، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه الجونة (3-3)، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.
بينما توقف رصيد الانتاج الحربي عند 27 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: RT