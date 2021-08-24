الزمالك يهزم الانتاج الحربي ويحسم مبكرا لقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

أحرز الزمالك لقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الانتاج الحربي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الـ33 للدوري.

وأحرز هدفي "الفارس الأبيض" كل من اللاعبين أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقتين (6 و88) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

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ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 79 نقطة، في صدارة الدوري، منتزعا اللقب من وصيفه وغريمه التقليدي الأهلي (73 نقطة)، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه الجونة (3-3)، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

بينما توقف رصيد الانتاج الحربي عند 27 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT