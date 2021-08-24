مصر تكسب مواجهة جديدة ضد إسرائيل في الرياضة

تغلب منتخب مصر للناشئين لكرة السلة (3x3) تحت 18 سنة، على منتخب إسرائيل بنتيجة (20-13) في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة في هنغاريا، خلال الفترة من 24 وحتى 29 أغسطس الجاري.

وحقق منتخب مصر بذلك انتصاره الثاني في البطولة، بعد الأول على نظيره الروماني بنتيجة (18-13) نقطة.

ويلعب منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من بيلاروس وألمانيا ورومانيا وإسرائيل، فيما يلعب منتخب الناشئات في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبات إسبانيا وهولندا وأوكرانيا ورومانيا.

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ويحمل المنتخب الأمريكي لقب بطل العالم سواء على صعيد الناشئين أو الناشئات.

يذكر أن بطولة العالم للمصارعة للشباب التي أقيمت في مدينة أوفا الروسية خلال الفترة بين 16 و22 أغسطس الجاري، مواجهة مصرية إسرائيلية.

وفاز المصارع المصري عماد أشرف على منافسه الإسرائيلي ديفيد زهايتوميرسكي بنتيجة ساحقة (5-0) نقاط، في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات وزن تحت 77 كغم، في الدور ثمن النهائي للبطولة، ومن ثم تغلب على بطل أرمينيا بنتيجة (5-1) في منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

ولكن المصارع المصري خسر أمام بطل النرويج إكساوس موكوبو، في الدور قبل النهائي، واكتفى بالمركز الخامس في البطولة، بعد أن خسر أيضا أمام الإيراني محمد حسين بنتيجة (4-8) في النزال "الترضية".

المصدر: وكالات