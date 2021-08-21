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عماد أشرف يخرج بحسرة من بطولة العالم للمصارعة رغم فوزه على إسرائيلي

الرياضة

عماد أشرف يخرج بحسرة من بطولة العالم للمصارعة رغم فوزه على إسرائيلي
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اكتفى المصارع  المصري عماد أشرف بالمركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة للشباب، التي تستضيفها مدينة أوفا الروسية خلال الفترة من 16 ولغاية 22 أغسطس الجاري.

وخسر عماد أشرف أمام الإيراني محمد حسين بنتيجة (4-8) في النزال "الترضية" الذي جمعهما ضمن منافسات وزن تحت 77 كغم.

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وكسب المصارع المصري الشهرة بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على المصارع الإسرائيلي ديفيد زهايتوميرسكي بنتيجة ساحقة (5-0) نقاط.

ومن ثم فاز عماد أشرف على بطل أرمينيا بنتيجة (5-1) في منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، قبل أن يخسر بطل النرويج إكساوس موكوبو، في النزال الذي جمعهما أمس الجمعة.

المصدر: وكالات 

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