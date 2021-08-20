قاهر المصارع الإسرائيلي زهايتوميرسكي.. المصري أشرف يخوض مواجهة الترضية

خسر المصارع المصري عماد أشرف أمام بطل النرويج إكساوس موكوبو، في النزال الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في روسيا بين 16 و22 أغسطس الجاري.

وانتهى اللقاء سريعا، حيث فاز إكساوس موكوبو على عماد أشرف، بشكل مباغت بنتيجة (8-0)، في منافسات الدور نصف النهائي لوزن تحت 77 كغم.

وكان عماد أشرف قد فاز في الدور ثمن النهائي على المصارع الإسرائيلي ديفيد زهايتوميرسكي بنتيجة ساحقة (5-0) نقاط، قبل أن يهزم بطل أرمينيا بنتيجة (5-1) في منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

ومن المقرر، أن يقام لقاء الترضية مساء غد السبت.

وتشارك مصر في البطولة بـ7 لاعبين هم: "فتحي طارق في وزن 65 كغم، سيف الدين شكري في وزن 79 كغم، أحمد خليل في وزن 125 كغم للمصارعة الحرة، وشيماء عاطف في المصارعة النسائية، أحمد فؤاد في وزن 60 كغم، عماد أشرف في وزن 77 كغم، فارس غالي في وزن 82 كغم".

المصدر: وكالات