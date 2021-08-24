مفاجأة.. ميسي يقتحم سوق العملات المشفرة بإصدار عملة "ميسي فيرس" (فيديو)

أطلق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجموعته الخاصة من العملات الرقمية غير القابلة للاستبدال NFT "ميسي فيرس"، وسيتم طرحها للبيع يوم الجمعة.

وقامت بتصميم العملات الرقمية الفنية، شركة التصميمات الرقمية الإسترالية "BossLogic" التي أظهرت ميسي البالغ 34 عاما كملك وبطل خارق وعملاق يوناني.



وستتجسد العملة الجديدة في 4 قطع أساسية، بالإضافة إلى قطعة سيتم تصميمها خصيصا لتخليد تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا بحضور "البرغوث".

أول قطعة تحمل اسم "الفتى الذهبي"، وترسم ميسي كقطعة من الذهب، بينما الثانية تحمل اسم "رجل من الغد" والثالثة باسم "رجل من الماضي"، ويظهر فيها ليو كتمثال مصنوع بالذكاء الاصطناعي مع رقمه الجديد في فريق باريس سان جيرمان، 30، ورقمه القديم في برشلونة 10.

أما القطعة الرابعة، فتحمل اسم "ذا كينغ بيس"، وتعود إلى الأزمنة التي كان يحكم فيها الملوك ممالكهم، وسيكون ميسي هو حاكم عالم الرياضة.

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وقال ميسي على حسابه على "تويتر" في أوائل أغسطس معلنا عن إطلاق العملة الرقمية: "الفن مثل كرة القدم، أبدي".

وستتوفر العملات التي تحمل عنوان "Messiverse" للشراء على منصة Ethernity Chain المعروفة بإنتاج قطع NFT الأصلية لنجوم الرياضة.

"NFT" هو شكل من أشكال الأصول المشفرة يستخدم blockchain لتسجيل حالة ملكية للمواد الرقمية، مثل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص.

المصدر: "رويترز"