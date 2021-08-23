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مقاتل يبوح بسر شخصي بعد فوزه في النزال الرئيسي لاتحاد "UFC".. فيديو

الرياضة

مقاتل يبوح بسر شخصي بعد فوزه في النزال الرئيسي لاتحاد
twitter/ufc
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فاز الأمريكي جاريد كانونير على مواطنه كيلفين جاستيلوم في النزال الذي جمعهما يوم الأحد، في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، ضمن بطولة "UFC on ESPN 29" للفنون القتالية المختلطة.

وقال كانونير بعد فوزه بالنقاط على جاستيلوم: "أنا مفلس، لذا أحتاج للقتال. آمل أن أحصل على نزال للمنافسة على اللقب، لكن الاسم الصحيح قد يجعلني أقول نعم".

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وحقق جاريد كانونير (37 عاما) بذلك انتصاره الرابع عشر، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خمس هزائم.

في المقابل، مني كيلفين جاستيلوم (29 عاما) بالهزيمة الثامنة، مقابل 17 انتصارا، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: "matchtv.ru" 

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