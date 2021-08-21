شاهد.. مقاتل ينزف دما بعد ضربة قاضية بقبضة من دون قفاز

أسقط الأمريكي بوبي تايلور مواطنه روني روجرز بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما فجر اليوم السبت، ضمن منظمة "Bare Knuckle FC"، في مدينة بيلوكسي بولاية مسيسيبي الأمريكية.

وتمكن تايلور من إسقاط خصمه بعد توجيه عدة ضربات قوية في الوجه، خلال الجولة الأولى من النزال.

#BKFC20 Prelims Start off with a KO! pic.twitter.com/RoGZAYNBGO — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) August 21, 2021

وتقام نزالات منظمة "Bare Knuckle FC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" وفقا لقواعد رياضة الملاكمة، ولكن من دون قفازات، مع وجود بعض الفوارق البسيطة الأخرى.

وحقق بوبي تايلور انتصاره الثالث على التوالي ضمن بطولات "Bare Knuckle FC"، اثنان بالضربة القاضية وواحد انتهى بقرار تحكيمي.

في المقابل، مُني روني روجرز بالهزيمة الـ11 مقابل ستة انتصارات فقط.

المصدر: "twitter/bareknucklefc"