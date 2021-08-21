شاهد.. نزال مثير على لقب بطل اتحاد "BKFC" للفنون القتالية المختلطة

حصل الأمريكي جوني بيدفورد على لقب بطل اتحاد "BKFC Bantamweight" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، الذي ينظم نزالاته وفقا لقواعد رياضة الملاكمة، لكن من دون قفازات، مع وجود فوارق أخرى.

وتغلب جوني بيدفورد على ريجي بارنيت جونيور، بالنقاط بقرار الحكام بالإجماع، بعد سيطرته على مجريات الجولات الخمس للنزال، الذي أقيم فجر أمس السبت، في مدينة بيلوكسي بولاية مسيسيبي الأمريكية، وذلك ضمن بطولة منظمة "Bare Knuckle FC 20".

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وأحرز جوني بيدفورد (38 عاما) لقب بطل اتحاد "BKFC Bantamweight" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، للوزن الخفيف، الذي كان شاغرا.

المصدر: "twitter/bareknucklefc"