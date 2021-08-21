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ضربة قاضية "مدمرة" تطفئ الأضواء على مقاتل (فيديو)

الرياضة

ضربة قاضية
twitter/bareknucklefc
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ألحق الأمريكي ديلون كليكلر هزيمة ساحقة بمواطنه جاستين ثورنتون بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما فجر يوم السبت، ضمن منظمة "Bare Knuckle FC 20".

واحتاج كليكلر إلى 18 ثانية فقط، ليطفئ الأنوار على خصمه، بلكمة قوية قاضية سقط ثورنتون على وجهه، وغرق في غيبوبة عميقة على أرض الحلبة، في مدينة بيلوكسي بولاية مسيسيبي الأمريكية.

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يذكر أن نزالات منظمة "Bare Knuckle FC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" تقام وفقا لقواعد رياضة الملاكمة، ولكن من دون قفازات، مع وجود بعض الفوارق البسيطة الأخرى.

المصدر: "twitter/bareknucklefc" 

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