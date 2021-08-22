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لوكاكو "الغول العائد" يعمق جراح أرسنال

الرياضة

لوكاكو
Reuters DAVID KLEIN
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تغلب فريق تشيلسي على مضيفه أرسنال بهدفين من دون رد في "الديربي" اللندني الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحتاج المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، العائد إلى صفوف تشيلسي، إلى 15 دقيقة فقط لتسجيل الهدف الأول له، بينما تكفل زميله المدافع رييس جاميس، بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، للقاء الذي أقيم على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

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وعاد لوكاكو إلى صفوف تشيلسي قادما من إنتر ميلان، مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني.

وحقق تشيلسي انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الجديد "للبريميرلي"، بعد الأول على

كريستال بالاس بثلاثة نظيفة، يوم السبت الماضي.

في المقابل، مني أرسنال بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام مضيفه برينتفورد بهدفين من دون رد.

المصدر: RT 

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