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كين يظهر لأول مرة بقميص توتنهام في الموسم الجديد

الرياضة

كين يظهر لأول مرة بقميص توتنهام في الموسم الجديد
Reuters ANDREW BOYERS
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خرج فريق توتنهام بفوز ثمين من ملعب مضيفه وولفرهامبتون (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز اللاعب ديلي آلي هدف الفوز الوحيد للضيوف من ركلة جزاء، مبكرا في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية.

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وشهدت هذه المباراة أول ظهور للنجم الإنجليزي هاري كين، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي، هذا الصيف، في الدقيقة الـ72 بدلا من زميله الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

وحقق توتنهام انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأولى على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد.

في المقابل، تعرض وولفرهامبتون للخسارة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام مضيفه ليستر سيتي، أيضا بهدف من دون رد.

المصدر: RT 

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