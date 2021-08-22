دروغبا مضطرب بسبب صلاح وماني

صرح النجم الإيفواري المعتزل، ديدييه دروغبا، بأن الأرقام القياسية صنعت لكي يتم تحطيمها، مع اقتراب موعد كسر رقمه كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دروغبا، مهاجم تشيلسي السابق، 104 أهداف في "البريمير ليغ" ليبقى حتى الآن أفضل الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن رقمه بات مهددا من ثنائي ليفربول النجم المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني برصيد 98 هدفا، وزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني، الثالث برصيد 96 هدفا.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier Lig tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcular 👇



1⃣ Didier Drogba 🇨🇮 104 gol ⚽️

2⃣ Mohamed Salah 🇪🇬 98 gol ⚽️

3⃣ Emmanuel Adebayor 🇹🇬 97 gol ⚽️

4⃣ Sadio Mané 🇸🇳 96 gol ⚽️

5⃣ Yakubu 🇳🇬 95 gol ⚽️ pic.twitter.com/USWBQg3bk2 — A Spor (@aspor) August 21, 2021

وعلق دروغبا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" على مطاردة ثنائي "الريدز" له، ضاحكا:" أنا مضطرب للغاية.. ماني وصلاح سيتفوقان علي، هيا يا أخوتي.. الأرقام القياسية صُنعت لكي يتم تحطيمها، لذا أتطلع لما يمكنهما القيام به".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات