جورجينا ترد على رونالدو بصورة

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، متابعيها على موقع "إنستغرام" بصورة لصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء تدريباته مع يوفنتوس استعدادا للموسم الجديد.

ووضعت جورجينا ملصق قلوب على صورة الدون رونالدو "صاروخ ماديرا" في خاصية "ستوري".

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ونشر رونالدو يوم أمس، صورا له عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أثناء مشاركته في تدريبات فريق يوفنتوس، ليقلل بذلك من حدة الأنباء التي تتحدث عن رحيله، بعد غيابه عن المباراة الودية "للبيانكونيري" أمام فريق الشباب (3-0)، يوم الخميس الماضي، التي أثار التكهنات حول رحيل "صاروخ ماديرا" عن "السيدة العجوز".

ويستعد رونالدو مع فريقه يوفنتوس لخوض غمار الموسم الجديد للدوري الإيطالي (2021-2022)، الذي يبدأ عجلته بالدوران، مساء اليوم السبت، ويستهل "البيانكونيري" مشواره في "الكالتشيو"، غدا الأحد، بمواجهة مضيفه أودينيزي.

المصدر: وكالات