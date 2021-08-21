 
مباشر
عاجل
مراسلنا: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في مخيم النصيرات وسط غزة

جورجينا ترد على رونالدو بصورة

الرياضة

جورجينا ترد على رونالدو بصورة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3z4

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، متابعيها على موقع "إنستغرام" بصورة لصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء تدريباته مع يوفنتوس استعدادا للموسم الجديد.

ووضعت جورجينا ملصق قلوب على صورة الدون رونالدو "صاروخ ماديرا" في خاصية "ستوري". 

جورجينا ترد على رونالدو بصورة
إقرأ المزيد
رونالدو يوجه رسالة لجماهير يوفنتوس بصورة
رونالدو يوجه رسالة لجماهير يوفنتوس بصورة
إقرأ المزيد
رونالدو يخرج عن صمته.. ببيان رسمي
رونالدو يخرج عن صمته.. ببيان رسمي

ونشر رونالدو يوم أمس، صورا له عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أثناء مشاركته في تدريبات فريق يوفنتوس، ليقلل بذلك من حدة الأنباء التي تتحدث عن رحيله، بعد غيابه عن المباراة الودية "للبيانكونيري" أمام فريق الشباب (3-0)، يوم الخميس الماضي، التي أثار التكهنات حول رحيل "صاروخ ماديرا" عن "السيدة العجوز".

ويستعد رونالدو مع فريقه يوفنتوس لخوض غمار الموسم الجديد للدوري الإيطالي (2021-2022)، الذي يبدأ عجلته بالدوران، مساء اليوم السبت، ويستهل "البيانكونيري" مشواره في "الكالتشيو"، غدا الأحد، بمواجهة مضيفه أودينيزي.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا