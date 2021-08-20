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رونالدو يوجه رسالة لجماهير يوفنتوس بصورة

الرياضة

رونالدو يوجه رسالة لجماهير يوفنتوس بصورة
Reuters /Massimo Pinca
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أثار استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، من المباريات الودية قبل بداية الموسم الجديد، جدلا واسعا حول مستقبل الدون مع الفريق.

وغاب رونالدو عن المباراة الودية ليوفنتوس أمام فريق الشباب (3-0)، مساء أمس الخميس، ما أثار التكهنات حول رحيل "صاروخ ماديرا" عن "السيدة العجوز".

وقلل رونالدو، من حدة الأنباء التي تتحدث عن رحيله، بمشاركته في تدريبات يوفنتوس، اليوم الجمعة، ونشره صورة له مع زميله في "البيانكونيري" فيدريكو كييزا ونيكولو فاجيولي، لتكون بمثابة بشرى سارة لجمهور يوفنتوس والمدرب ماسيميليانو أليغري قبل انطلاق الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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ولكن موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قال إن صورة رونالدو لن تصرف النظر بشكل كامل عن مستقبل اللاعب وإمكانية رحيله، خاصة أنه كتب بيانا طويلا منذ أيام، ولم يذكر به اسم يوفنتوس أو أنه لن يرحل إلى أي ناد آخر.

وتبدأ عجلة الدوري الإيطالي للموسم (2021-2022) بالدوران، غدا السبت، بينما يستهل يوفنتوس مشواره في "الكالتشيو"، يوم الأحد، بمواجهة مضيفه أودينيزي.

المصدر: وكالات 

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