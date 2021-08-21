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شاهد.. عندما تكون التمريرة أجمل من الهدف نفسه

الرياضة

شاهد.. عندما تكون التمريرة أجمل من الهدف نفسه
Sputnik
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حقق فريق تسيسكا موسكو فوزا مستحقا على ضيفه أخمات (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الشاب فلاديسلاف ياكوفليف (19 عاما) التسجيل لأصاحب الأرض، عند الدقيقة 72، بتسديدة رأسية رائعة بعد تمرية أروع من زميله النجم الكرواتي نيكولا فلاشيتش.

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بينما سجل المهاجم النيجيري شيديرا إجوكي الهدف الثاني بحلول الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

وحقق فريق تسيسكا موسكو انتصاره الثالث في الموسم الجديد مقابل خسارتين.

في حين سقط فريق سبارتاك موسكو في فخ التعادل أمام مضيفه أرسنال (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، أيضا في مدينة تولا.

وهذا التعادل هو الأول لسبارتاك موسكو مقابل انتصارين وهزيمتين، حتى الآن.

المصدر: RT 

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