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شاهد.. فتاة شبه عارية تطلب قميصا من لاعب "الطقس بارد"

الرياضة

شاهد.. فتاة شبه عارية تطلب قميصا من لاعب
Sputnik
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التقطت عدسات الكاميرات، فتاة شبه عارية في مدرجات ملعب، خلال مباراة فريق أوفا وضيفه لوكوموتيف موسكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ولفتت الفتاة، آزاليا نيغماتولينا البالغة من العمر 18 عاما، الأنظار بوقوفها في المدرجات شبه عارية تلبس البكيني فقط، وترفع يافطة موجهة للمدافع النمساوي موريتز باور، مكتوب عليها: "باور، أهديني قميصا. الطقس بارد".

لمشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي: فتاة شبه عارية تطلب قميصا من لاعب "الطقس بارد".

ونشر الحاسب الرسمي لنادي أوفا على موقع "إنستغرام" بعد أيام، صورة مشتركة لموريتز باور مع آزاليا نيغماتولينا، المعجبة بموهبته، عقب استجابة اللاعب النمساوي لطلب الفتاة.

المصدر: "matchtv.ru"

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