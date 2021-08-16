شاهد.. حكم كأس السوبر الأوروبي يتعرض لخشونة زائدة

تعرض الحكم الروسي الدولي سيرغي كاراسيوف للخشونة خلال إدارته لمباراة فريق لوكوموتيف موسكو وضيفه زينيت بطرسبورغ (1-1)، أمس الأحد، في الجولة الرابعة للدوري الروسي الممتاز.

وسقط حكم الساحة سيرغي كاراسيوف على الأرض، بعد تدخل قوي من قبل أنطون ميرانتشوك لاعب لوكوموتيف ضد ألكسي سوتورمين لاعب فريق زينيت.

Такой слэм не встретишь даже на рок-концерте 💥



Карасев вряд ли оценил 😒 pic.twitter.com/n6FkzHdfda — Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021

يذكر أن سيرغي كاراسيوف (42 عاما) أدار مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2021، بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني، يوم الأربعاء الماضي، وانتهت بتتويج الفريق الإنجليزي عقب فوزه بركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

كما أدار الحكم الدولي الروسي عدة مباريات في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي تأجلت لمدة عام واحد جراء جائحة كورونا المستجد، وأقيمت خلال الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو الماضيين.

المصدر: RT