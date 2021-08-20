رسميا.. تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة بريست

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن قائمته لخوض مواجهة مضيفه "ستاد بريست 29"، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي (ليغ1) لكرة القدم.

وغاب عدد من الوافدين الجدد إلى صفوف الفريق الباريسي هذا الصيف، عن التشكيلة الموسعة، ومن بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني سيرخيو راموس، إضافة إلى نجم الفريق، البرازيلي نيمار.

بينما دخل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، القادم هذا الصيف من ميلان، تشكيلة الفريق ولكنه لم يدخل ضمن التشكيلة الأساسية.

واختار الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية للفريق الباريسي لمواجهة مضيفه "ستاد بريست 29" على ملعبه اليوم:

المصدر: "twitter/PSG"