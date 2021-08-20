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شاهد.. لقطة مؤثرة للنجم السوري عمر السومة في الدوري السعودي

الرياضة

شاهد.. لقطة مؤثرة للنجم السوري عمر السومة في الدوري السعودي
@beinalahli4/Twitter
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غصت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بفيديو لمهاجم نادي الأهلي، السوري عمر السومة، وهو يبكي بعد تعرضه للإصابة في مواجهة الحزم، في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وتعرض السومة للإصابة في الدقيقة الخامسة، بعدما ارتقى للحصول على إحدى الكرات العالية، حيث بدا وكأنه قفز بطريقة خاطئة.

وتحامل المهاجم الدولي السوري على نفسه، ولعب حتى الدقيقة الـ11، قبل أن يقرر مدرب الأهلي السعودي، بيسنيك هاسي، إخراجه وإشراك عبد الرحمن غريب بدلا منه.

وبدا السومة متأثرا جدا بسبب الإصابة التي جاءت مع بداية الموسم، ولم يتمالك دموعه، حيث ظهر وهو يبكي على مقاعد البدلاء حينما كان يتلقى العلاج.

وانتهت مواجهة الأهلي والحزم بالتعادل الإيجابي 2-2.

المصدر: مواقع التواصل

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