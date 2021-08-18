لماذا يماطل ليفربول في تجديد عقد محمد صلاح؟

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأربعاء بأن نادي ليفربول يرغب في الإبقاء على نجمه المصري محمد صلاح كما يرحب اللاعب بالتجديد، ومع ذلك لا يوجد اتفاق حتى الآن.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، وهناك رغبة من قبل "الريدز" في تجديد عقده.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد أثار اللبناني رامي عباس، وكيل صلاح، الجدل حول ملف التجديد بعد "التغريدة" التي نشرها في أعقاب تألق نجم "الريدز" خلال مباراة نورويتش في مستهل الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وتسجيل "الفرعون" هدفا وصناعة اثنين.

وكتب عباس في "تغريدة" قال فيها: "أتمنى أن يشاهدوا"، في إشارة إلى أن عرض ليفربول على صلاح للتجديد لا يليق به.

وجاءت "تغريدة" وكبل أعمال صلاح في أعقاب إعلان ليفربول مؤخرا تجديد عقود كلا من ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد، وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، وحارس المرمى البرازيلي أليسون ومواطنه فابينيو، من أجل الحفاظ على العناصر الأساسية واستقرار الفريق.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يرغب في الإبقاء على صلاح، كما يرحب اللاعب بالتجديد، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

ولكن لا يوجد قلق داخل ليفربول بشأن تجديد عقد صلاح، وسيتم التوصل لاتفاق قريبا بشأن الراتب الذي يليق بما يقدمه اللاعب.

المصدر: وكالات