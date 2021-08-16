ليفربول يزاحم ريال مدريد على صفقة كبرى

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الاثنين أن فريق ليفربول الإنجليزي دخل دائرة المنافسة مع ريال مدريد على ضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان لكرة القدم.

ويعد مبابي هدفا أساسيا لريال مدريد، حيث ينتهي عقد اللاعب مع فريق باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ليفربول يدرس فكرة دخول سباق التعاقد مع مبابي بعدما أصبح قريبا من مغادرة "حديقة الأمراء".

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ورغم ما يتردد عن رغبة مبابي في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، إلا أن ليفربول قرر خوض المحاولة، على أمل إقناع كيليان بالانتقال إلى ملعب "أنفيلد".

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي "الريدز" تواصلوا مع ممثلي مبابي في الأيام الماضية، من أجل إغراء اللاعب بالانتقال إلى "البريميرليغ"، ويحاولون إقناع اللاعب بالانتظار حتى الصيف المقبل والانتقال إليهم مجانا، مع تقديم راتب ضخم له.

وسيقوم ليفربول بتكليف مديره الفني الألماني يورغن كلوب بالاتصال مع مبابي، من أجل إقناعه باختيار "الريدز"، في ضوء إعجاب النجم الفرنسي بالمدرب الألماني.

المصدر: وكالات