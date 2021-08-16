اجتماع فاصل بين مبابي والخليفي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، بأن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سيجتمع مع مسؤولي النادي خلال ساعات، لتحديد مصيره مع الفريق.

ويرتبط مبابي بعقد مع فريق باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أنه يرغب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الصيف الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اجتماع اليوم سيشهد محاولات جديدة من سان جيرمان لتجديد عقد مبابي.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم الفرنسي سيبلغ مسؤولي بنواياه المستقبلية، لكنه لن يقولها علانية وسيكتفي بشرحها، أهمها أنه لا ينوي التجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سينتظر حتى نهاية عقده وسيرحل مجانا، أو سيطلب الرحيل هذا الصيف، وهذا الاحتمال هو أكثر ما يخشاه مسؤولو الفريق الباريسي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يعاني ويتحمل ضغوطا كبيرة من النادي والجماهير الذين أطلقوا ضده صافرات استهجان عند تقديم الصفقات الجديدة، مما يزيد من رغبته في الرحيل.

أما بالنسبة لريال مدريد، فهم منتبهون تماما لما يحدث مع مبابي، ويستعدون لأي خطوة، لكنهم لن يغامروا بتقديم عرض للنادي الفرنسي قبل أن يطلب المهاجم الفرنسي الرحيل، حتى لا يدخلون حربا غير مضمونة النتائج مع باريس سان جيرمان.

وختمت الصحيفة بأن ريال مدريد على استعداد لتقديم عرض قيمته 120 مليون يورو، وقد يزيد إلى 150، في حال بيع النرويجي مارتن أوديغارد إلى أرسنال.

من جانبه كشف برنامج الشيرينجيتو الإسباني عن نوايا مبابي بشأن هذا الاجتماع، حيث قال: "سيطلب مبابي الاجتماع مع ناصر الخليفي لكي يتفاوض مع ريال مدريد".

المصدر: وكالات