صلاح على بعد خطوة واحدة من كتابة تاريخ جديد في الدوري الإنجليزي

حقق المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، رقما قياسيا غير مسبوق، بتسجيله لهدف تاريخي في افتتاح مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" لهذا الموسم.

وسجل صلاح هدفه التاريخي في مباراة نوريتش سيتي، السبت الماضي، ليصبح أول لاعب على الإطلاق في "البريميرليغ" الذي يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

If you can start your season like @MoSalah, always start your season like @MoSalah.



Breaking records in Red. 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻... ❤️ pic.twitter.com/yd2foUls9k — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021

ونجح صلاح في تسجيل 7 أهداف في الجولات الافتتاحية خلال 5 مواسم.

وبحسب الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، فإن النجم المصري بات الآن على بعد خطوة واحدة من كتابة تاريخ جديد في المسابقة.

وذكر الموقع، أن صلاح يحتاج لتسجيل هدف واحد ليتساوى مع 3 أساطير هم ألان شيرار، فرانك لامبارد، وواين روني، في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

2017 ✅

2018 ✅

2019 ✅

2020 ✅

2021 ✅@MoSalah is the first-ever player to score on 5️⃣ successive #PL opening weekends 🇪🇬👑#NORLIVpic.twitter.com/8k2RgcMWcT — Premier League (@premierleague) August 14, 2021

وينتهى عقد صلاح مع نادى ليفربول بنهاية موسم 2022\2023، وهو ما يجعله مرشحا لتسجيل المزيد من الأهداف في الجولة الافتتاحية في "البريميرليغ" خلال الموسم المقبل لتعديل ترتيبه بالقائمة.

المصدر: RT + وكالات