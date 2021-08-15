بالرغم من رحيل ميسي.. برشلونة يبدأ الدوري الإسباني برباعية في شباك سوسيداد (فيديو)

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وبدأ برشلونة الموسم الكروي على غير المعتاد من دون أسطورته وهدافه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.

وتناوب على تسجيل رباعية برشلونة كل من جيرارد بيكيه في الدقيقة الـ19 والدنماركي مارتن برايثوايت "هدفين" (د. 45+2 و59) وسيرجي روبيرتو (د.90+1).

في المقابل، سجل هدفي الضيوف جولين لوبيتي وميكيل أويارزابال في الدقيقتين 82 و85 على الترتيب.

🏆 | الـدوري الإســـباني 🇪🇸

⚽️ | ريال سوسيداد 0 × 1 برشلونة

🎯 | هدف الرئيس بيكيه . pic.twitter.com/DMAYBqc8JK — منصة الأخبار الرياضية⚽ (@s_po_rt_s) August 15, 2021

🎥 الدوري الاسباني | برشلونة 4 × 2 ريال سوسيداد | اهداف اللقاء.#برشلونه_سوسيدادpic.twitter.com/mAb6Y4FV6n — منصة الأخبار الرياضية⚽ (@s_po_rt_s) August 15, 2021

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وبهذا الفوز، حصد برشلونة نقاطه الثلاثة الأولى في الدوري، فيما بقي رصيد سوسيداد خاليا من النقاط.

المصدر: RT