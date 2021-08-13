أرسنال يتعرض لخسارة مريرة أمام الوافد الجديد برينتفورد في افتتاح "البريميرليغ" (فيديو)

تلقى أرسنال هزيمة مريرة من مضيفه برينتفورد الوافد الجديد إلى دوري الأضواء 2-0 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في افتتاح موسم 2021 -2022 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض، الإسباني سيرغي كانوس والدنماركي كريستيان نورغارد في الدقيقتين 22 و73 على الترتيب.

وبهذا الفوز، احتفل لاعبو برينتفورد بأفضل طريقة أمام جماهيرهم بأول مباراة يلعبها الفريق في دوري الأضواء منذ 74 عاما، فيما تجرع "المدفعجية" مرارة الهزيمة بأداء مخيب في ظل غياب مهاجميه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت.

😍 A night that will live long in the memory of @BrentfordFC fans#BREARSpic.twitter.com/rdPdzHos19 — Premier League (@premierleague) August 13, 2021

المصدر: RT