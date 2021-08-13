أرسنال يتعرض لخسارة مريرة أمام الوافد الجديد برينتفورد في افتتاح "البريميرليغ" (فيديو)
تلقى أرسنال هزيمة مريرة من مضيفه برينتفورد الوافد الجديد إلى دوري الأضواء 2-0 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في افتتاح موسم 2021 -2022 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل ثنائية أصحاب الأرض، الإسباني سيرغي كانوس والدنماركي كريستيان نورغارد في الدقيقتين 22 و73 على الترتيب.
1️⃣ #PL match— Premier League (@premierleague) August 13, 2021
1️⃣ win
👌 A perfect start to the season for @BrentfordFC#BREARSpic.twitter.com/QZeth64ezT
وبهذا الفوز، احتفل لاعبو برينتفورد بأفضل طريقة أمام جماهيرهم بأول مباراة يلعبها الفريق في دوري الأضواء منذ 74 عاما، فيما تجرع "المدفعجية" مرارة الهزيمة بأداء مخيب في ظل غياب مهاجميه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت.
😍 A night that will live long in the memory of @BrentfordFC fans#BREARSpic.twitter.com/rdPdzHos19— Premier League (@premierleague) August 13, 2021
الدوري الانجليزي :- برينتفورد 1 × 0 ارسنال#ارسنال_برينتفوردpic.twitter.com/HnZPBM7non— 🎥 | فيديوهات (@sg8_80) August 13, 2021
الدوري الانجليزي :- برينتفورد 2 × 0 ارسنال#ارسنال_برينتفوردpic.twitter.com/QitHKDvRbi— 🎥 | فيديوهات (@sg8_80) August 13, 2021
المصدر: RT