بايرن ميونخ ينجو من مصيدة مونشغلادباخ في افتتاح الموسم الجديد من "البوندسليغا" (فيديو)
نجا بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في المواسم التسعة الماضية من الخسارة أمام مضيفه بوروسيا مونشغلادباخ بعد تعادلهما 1-1 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بافتتاح "البوندسليغا".
وافتتح مونشغلادباخ باب التسجيل منذ الدقيقة العاشرة عن طريق نجمه الفرنسي الحسن بليا، وأدرك بايرن ميونخ التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عن طريق نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.
Очередной исторический гол Левандовского: Роберт забил в первом туре уже в седьмом сезоне Бундеслиги подряд 😱— Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2021
Гений, просто гений 🙌 pic.twitter.com/vQpsLL99GF
وفي الشوط الثاني كان أصحاب الأرض الأقرب إلى هز شباك الفريق البافاري ولكن شباك مانويل نوير بقيت صامدة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وليحصد الفريقان نقطة لكل منهما في بداية الموسم.
المصدر: RT