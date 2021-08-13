 
مباشر

بايرن ميونخ ينجو من مصيدة مونشغلادباخ في افتتاح الموسم الجديد من "البوندسليغا" (فيديو)

الرياضة

بايرن ميونخ ينجو من مصيدة مونشغلادباخ في افتتاح الموسم الجديد من
AFP Ina Fassbender
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1ti

نجا بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في المواسم التسعة الماضية من الخسارة أمام مضيفه بوروسيا مونشغلادباخ بعد تعادلهما 1-1 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بافتتاح "البوندسليغا".

وافتتح مونشغلادباخ باب التسجيل منذ الدقيقة العاشرة عن طريق نجمه الفرنسي الحسن بليا، وأدرك بايرن ميونخ التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عن طريق نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وفي الشوط الثاني كان أصحاب الأرض الأقرب إلى هز شباك الفريق البافاري ولكن شباك مانويل نوير بقيت صامدة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وليحصد الفريقان نقطة لكل منهما في بداية الموسم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا